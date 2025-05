Furto in un negozio di pompe funebri a Rieti rubato portafogli alla titolare | la scusa usata per distrarla

Un insolito furto ha scosso un negozio di pompe funebri a Rieti, dove la titolare è stata derubata del portafogli. L'uomo denunciato ha utilizzato una scusa per distrarla, mentre le indagini si concentrano sull'identificazione di un possibile complice nel colpo audace e inaspettato.

Un uomo è stato denunciato a Rieti per furto in un negozio di pompe funebri. Indagini in corso per identificare la complice. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto in un negozio di pompe funebri a Rieti, rubato portafogli alla titolare: la scusa usata per distrarla

