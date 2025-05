Furto di due crocieristi in una gioielleria del centro chiedono di provare un anello ma poi lo rubano

Due crocieristi hanno messo a segno un abile furto in una gioielleria del centro, rubando un anello del valore di oltre 1000 euro. Domenica scorsa, approfittando della distrazione della titolare, i due anziani clienti hanno chiesto di provare il gioiello, riuscendo poi a fuggire con il bottino prima di essere individuati.

È successo tutto domenica scorsa quando, approfittando della disattenzione della titolare di una gioielleria del centro, due anziani clienti si sono impossessati di un anello del valore di oltre 1000 euro, che poco prima avevano chiesto di provare.

