Furto a Salerno Pesca la vigilanza mette in fuga i ladri | si indaga

Nella notte tra martedì e mercoledì, un furto audace ha colpito Salerno Pesca, situata nella zona industriale del capoluogo. I ladri, dopo aver danneggiato la recinzione e bloccato l'ingresso, si sono trovati inaspettatamente di fronte alla vigilanza, che ha messo in fuga i malintenzionati. Le forze dell'ordine avviano le indagini per fare luce sull'accaduto.

Furto all’interno di Salerno Pesca nella zona industriale del capoluogo. Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno danneggiato un pannello di una ringhiera di recinzione per entrare nell’attività commerciale e bloccato il cancello di ingresso per impedirne l’accesso. E così, nel giro di. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furto a "Salerno Pesca", la vigilanza mette in fuga i ladri: si indaga

Se ne parla anche su altri siti

Salerno, furto in via Wenner: ladri fermati dal sistema d’allarme

Riporta ilmattino.it: Ancora un furto in città. Accade nella zona industriale, in via Wenner, e se non ci fosse stato il controllo della vigilanza che ha immediatamente allertato la polizia di Stato, il ...

Salerno, furto aggravato di strutture da ponteggio e impalcature: eseguite 11 misure cautelari

Si legge su ilmattino.it: Associazione per delinquere finalizzata al furto, all'autoriciclaggio e alla ... nelle province di Potenza, Salerno, Roma e Pescara, undici misure cautelari.

Salerno: incontro in Prefettura per intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle festività

Da ondanews.it: Sono stati inoltre rinforzati i servizi di vigilanza per prevenire e contrastare i reati predatori, in particolare nelle zone del capoluogo cittadino e della provincia più esposte a furti e ritenute ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Camorra Salerno : fare chiarezza su intreccio politica-malavita su trasporto infermi e onoranze funebri

Operazione della Polizia a Salerno contro le infiltrazioni nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri.