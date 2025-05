Furti risse e spaccio | controlli rafforzati per la sicurezza Ma serve più videosorveglianza

Negli ultimi mesi, San Felice Circeo e Priverno hanno assistito a una preoccupante escalation di furti, risse e spaccio, spingendo le autorità locali a richiedere un potenziamento dei controlli e una maggiore videosorveglianza. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini, portando alla convocazione di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Una serie di episodi di microcriminalità avvenuti nelle ultime settimane nei territori di San Felice Circeo e Priverno hanno fatto alzare il livello di attenzione nei due territori tanto che i due Comuni hanno chiesto la convocazione di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Furti, risse e spaccio: controlli rafforzati per la sicurezza. Ma serve più videosorveglianza

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.