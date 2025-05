Firenze, 15 maggio 2025 – Più insicuri rispetto alla media dei colleghi italiani. Preoccupati soprattutto dal crescendo di furti, malamovida e baby gang, ma anche da abusivismo e contraffazione. Più propensi a proteggersi da soli installando allarmi e videosorveglianza, un po’ meno a denunciare eventuali episodi di usura e racket. È questa, in estrema sintesi, la fotografia degli imprenditori del terziario in Toscana - e nel resto del centro Italia – così come emerge dall’indagine annuale di Confcommercio sulla legalità, presentata in occasione della dodicesima edizione della Giornata " Legalità, ci piace", un appuntamento volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia e le imprese. Il focus dedicato al Centro Italia, rielaborato da Confcommercio Toscana, rivela che il 29,8% delle imprese del terziario di mercato segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2024, un dato che rispecchia la media nazionale (30,0%). 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti, rapine e vandalismi: 3 imprese toscane su 10 si sentono insicure, reati in aumento