Furlani fa aspettare Tare | il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano

Il punto sul club rossonero dopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Arrivano due nuove figure, ma niente rivoluzione La sconfitta in Coppa Italia, contro il Bologna, ha di fatto chiuso il cerchio in casa Milan. Il ko in finale è stato per molti visto come la sintesi perfetta di una stagione disastrosa. D’altronde anche ieri c’è stato poco o nulla da salvare, un po’ come in questa annata, che vedrà il Diavolo fuori dalla Champions League, salvo clamorosi miracoli ai quali non crede proprio nessuno. Tare aspetta, ma Furlani vuole D’Amico: il Milan riparte dal Ds e dall’allenatore italiano (LaPresse) – Calciomercato.it Tutti ovviamente sono colpevoli di questa annata più che complicata del Milan, a partire da quei dirigenti, che di soldi sul mercato ne hanno speso tanti, senza ottenere però i risultati. 🔗Leggi su Calciomercato.it

