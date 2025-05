Ribaltone clamoroso al Diavolo e ritorno al passato: ecco cosa è stato annunciato in diretta dopo il ko contro il Bologna Sono ore complicate per il Milan, chiamato a leccarsi le ferite dopo il ko contro il Bologna di ieri sera. Un ko, firmato Ndoye, che ha chiaramente certificato la stagione orribile del Diavolo. Ora non ci sono più dubbi e tutti sono finiti nel mirino della critica. Nessuno escluso. Furlani e Moncada bocciati, Galliani per salvare il Milan: l’annuncio a sorpresa dopo il ko (LaPresse) – Calciomercato.it Tra i tifosi rossoneri c’è ovviamente tanta preoccupazione anche in vista del prossimo anno. C’è la paura, infatti, che al Milan, nonostante il fallimento totale, non avvenga quella rivoluzione tanto auspicata. Il Diavolo avrebbe dovuto muoversi per tempo, a partire soprattutto dal Direttore sportivo. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Furlani e Moncada bocciati, Galliani per salvare il Milan: l’annuncio a sorpresa dopo il ko