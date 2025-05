Furia Sinner a Roma Ruud cancellato in 64 minuti Ora la semifinale con l' americano Paul

Furia Sinner a Roma: il talentuoso tennista ha annientato Ruud in soli 64 minuti, conquistando la semifinale contro l’americano Paul. Intanto, la giornata si tinge di azzurro con il trionfo di Jasmine Paolini, che segna un momento storico a distanza di undici anni dall'ultima italiana in finale, Sara Errani. Un omaggio alla tradizione tennistica italiana!

Nella giornata che celebra l'approdo in finale di Jasmine Paolini, a distanza di undici dall'ultima italiana a riuscirci (nell'edizione 2014 era toccato a Sara Errani sconfitta da Serena Williams) e a quarant'anni esatti dalla prima – Raffaella Reggi che trionfò piegando Vicki Nelson-Dunbar –.

Furia Sinner a Roma, Ruud cancellato in 64 minuti. Ora la semifinale con l'americano Paul

Sinner è devastante: 6-0 6-1 a Ruud! Due italiani in semifinale a Roma, non accadeva dal 1957

Tennis: Sinner schiaccia Ruud e vola in semifinale a Roma 2025

