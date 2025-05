Furgone blindato si ribalta sulla A2 ferite due guardie giurate

Un furgone blindato per il trasporto di valori si è ribaltato sull'autostrada A2 "del Mediterraneo", provocando il ferimento di due guardie giurate. L'incidente, avvenuto a circa un chilometro dallo svincolo di Sala Consilina in direzione sud, è attualmente sotto indagine per chiarire le cause del sinistro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” un furgone blindato per il trasporto di valori si è ribaltato per motivi ancora in fase di accertamento. L’incidente è avvenuto a circa un chilometro dallo svincolo di Sala Consilina, in direzione sud. A bordo del mezzo si trovavano due guardie giurate, entrambe rimaste ferite nell’impatto. Una delle due avrebbe riportato traumi significativi e si trova in condizioni serie. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere, prima di affidarli alle cure del personale sanitario del 118. Le due guardie sono state successivamente trasferite all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e il personale dell’ANAS, impegnato nelle operazioni di ripristino della normale circolazione. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furgone blindato si ribalta sulla A2, ferite due guardie giurate

