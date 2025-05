Funivia Monte Faito trovata la testa fusa del cavo | 25 indagati

Una svolta nell'inchiesta sulla tragica caduta della funivia del Monte Faito, avvenuta il 17 aprile e costata la vita a quattro persone. La testa fusa del cavo trainante è stata ritrovata nei boschi, due giorni fa, e ora è al centro delle indagini che coinvolgono 25 indagati. Si cercano ulteriori componenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

È stata ritrovata nei boschi solo due giorni fa la testa fusa che reggeva il cavo trainante della funivia del Faito, precipitata lo scorso 17 aprile causando la morte di quattro persone. Il pezzo, in parte distrutto, è ora al centro dell'inchiesta tecnica, mentre si cercano ancora altre componenti. Intanto salgono a 25 gli indagati tra dirigenti e dipendenti Eav per disastro e omicidio colposo. Gli inquirenti stanno vagliando l'intera catena di controllo dell'impianto. Migliorano le condizioni dell'unico sopravvissuto, Thabet Suleiman, 23 anni

