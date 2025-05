Ora nel mirino ci sono le ispezioni, le manutenzioni, la vigilanza. Insomma, il sistema dei controlli sulla sicurezza della funivia del Faito di Castellammare di Stabia, precipitata il 17 aprile con il suo terribile strascico di quattro morti e un ferito grave. L’ipotesi degli inquirenti è scritta nero su bianco: tutti potrebbero aver avuto “condotte omissive” in relazione “alle attività di progettazione, manutenzione, controllo verifica, vigilanza, ispezione”. In 14, inoltre, devono rispondere di falso per aver “attestato l’ assenza di criticità o comunque di problematiche” della funivia, “consentendone la riapertura al pubblico il 10 aprile 2025 e il prosieguo delle attività”. Tra gli indagati ci sono dai dipendenti Eav che effettuarono le verifiche e le prove quotidiane, tra cui i due tecnici che le svolsero proprio quel giorno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funivia del Faito, l’inchiesta mira al sistema dei controlli. I pm: “C’è chi disse che non c’erano criticità, così riaprì”