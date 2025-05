Funivia del Faito 25 indagati per l’incidente | anche il presidente di Eav e tecnici di Ansfisa

Sali livello l’ inchiesta per il disastro della funivia del Faito, l’incidente nel quale il 17 aprile sono morte 4 persone. E sale anche il numero degli indagati: ora sono 25. Tra loro ci sono anche il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, i vertici della stessa azienda, due ingegneri dell’ Ansfisa, l’agenzia ministeriale preposta ai controlli, e diversi responsabili delle aziende che hanno effettuato rifacimenti e manutenzioni sull’impianto. La procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, oltre al reato di falso per 14 persone. Fino a oggi gli indagati erano 4. La lista di persone nel mirino di investigatori e inquirenti si è allargata in vista del conferimento dell’incarico a un consulente tecnico per accertare le cause della rottura della fune traente e il conseguente sgancio di una delle due cabine. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

