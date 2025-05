Funivia del Faito 25 indagati per la tragedia | tra loro anche il presidente dell’Eav

La tragedia della funivia del Faito del 17 aprile ha scosso la comunità, con 25 indagati, tra cui il presidente dell'EAV, iscritti nel registro dalla Procura di Torre Annunziata. L'incidente ha portato alla morte di quattro persone e ha lasciato un ferito grave, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la gestione del servizio.

TORRE ANNUNZIATA, 15 MAGGIO 2025 – Venticinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata nell'ambito delle indagini sull'incidente alla funivia del Faito, che lo scorso 17 aprile è costato la vita a quattro persone e ha causato un ferito grave. Tra i nomi figura anche quello di Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, ente che gestisce l'impianto. L'iscrizione è stata disposta in vista di un accertamento tecnico irripetibile fissato per il prossimo 23 maggio, preceduto dal conferimento dell'incarico ai periti. A tutti gli indagati viene contestato il reato di omicidio colposo e lesioni colpose in concorso, con particolare riferimento a "condotte omissive" legate alle attività di progettazione, manutenzione, controllo, verifica, vigilanza e ispezione dell'infrastruttura.

È ancora in condizioni critiche il turista israeliano di 30 anni rimasto gravemente ferito nel crollo della funivia del Monte Faito, avvenuto ieri a Castellammare di Stabia (Napoli), in cui hanno perso la vita quattro persone.