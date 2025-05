Funivia del Faito 25 indagati C' è anche il presidente dell' Eav

AGI - Sono 25 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata, per la caduta della cabina della funivia del Faito lo scorso 17 aprile nella quale morirono quattro persone. L'iscrizione è un atto dovuto in considerazione del fatto che si dovrà procedere ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili. La nomina dei periti avverrà la prossima settimana. Da quanto si apprende, tra gli indagati figura anche Umberto De Gregorio, presidente dell' Eav, ente gestore dell'impianto. Contestazioni agli indagati. A tutti i destinatari degli avvisi gli inquirenti contestano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose in concorso e condotte omissive in relazione alle attività di progettazione, manutenzione, controllo verifica, vigilanza, ispezione dell'impianto in cui persero la vita, il dipendente dell'Eav Carmine Parlato, la turista israelo-palestinese Janan Suliman, i coniugi Elaime Margaret e Graeme Derek Winn; il fratello di Janan, Thabet Suliman, è ancora in ospedale per le gravi ferite riportate. 🔗Leggi su Agi.it

