Fumo e fiamme nell’appartamento muore in casa anziano di 80 anni

Tragedia ad Arezzo, dove un anziano di 80 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento a Quarata. I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati, ma il fumo denso ha rapidamente invaso gli ambienti, mettendo in grave pericolo la vita del residente. Un dramma che ha colpito la comunità.

AREZZO – Dramma ad Arezzo, anziano muore nell’incendio di una casa. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti a Quarata per l’incendio di un appartamento che si è sviluppato in una locale a piano terra. Il fumo sprigionato, oltre ad interessare il garage a piano terra, ha interessato le stanze dell’appartamento che si trovavano al piano superiore. All’interno del locale invaso dal fuoco e fumo vi era un uomo di circa 80 anni. I vigili del fuoco intervenuti hanno portato fuori la persona priva di sensi e spento l’incendio. I sanitari che hanno preso in cura l’uomo hanno cercato di rianimare la persona per molti minuti, ma dopo molto l’uomo è stato dichiarato deceduto. Un’altra ragazza che occupavano la parte superiore della casa è riuscita ad uscire autonomamente prima che arrivassero i vigili del fuoco. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

