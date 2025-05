Fumo cardiologi | Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne

Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio per l'infarto cardiaco, soprattutto tra i giovani e le donne. Secondo Gabrielli dell'Anmco, le fumatrici sono sei volte più vulnerabili. Questo allarmante dato sottolinea l'importanza di campagne di sensibilizzazione per ridurre il consumo di tabacco e proteggere la salute cardiovascolare.

Gabrielli (Anmco), 'per le donne fumatrici è sei volte più alto' Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "Il fumo è il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Le donne fumatrici hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte maggiore rispetto alle non fumatrici."

