Fumo cardiologi | Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne

Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio per l'infarto cardiaco nei giovani e nelle donne. Secondo le recenti ricerche, le fumatrici hanno un rischio sei volte superiore di sviluppare cardiopatie rispetto alle non fumatrici, e l'associazione con contraccettivi orali aumenta ulteriormente questa minaccia. È fondamentale sensibilizzare su questi allarmanti dati e promuovere stili di vita sani.

(Adnkronos) – "Il fumo è il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Le donne fumatrici hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte maggiore rispetto alle non fumatrici e le donne che fumano e usano contraccettivi orali hanno un rischio di infarto cardiaco o . L'articolo Fumo, cardiologi: “Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Fumo, cardiologi: “Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fumo, cardiologi: "Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - "Il fumo è il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Le donne fumatrici hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte maggiore ...

Il fumo principale fattore di rischio di infarto nei giovani e nelle donne, i dati dal congresso Anmco

Lo riporta gaeta.it: Il fumo, principale causa di infarto nei giovani sotto i 50 anni e particolarmente pericoloso per le donne, aumenta il rischio cardiovascolare anche con sigarette elettroniche e fumo passivo, soprattu ...

Fumo. Fondazione per il tuo cuore: “Il più importante fattore di rischio di infarto in giovani e donne”. E neanche le e-cig vanno assolte

Si legge su quotidianosanita.it: "Il fumo di sigaretta è infatti il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Le donne fumatrici hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte ma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.