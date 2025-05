Fuga da Tripoli | parla un imprenditore bloccato in Libia IL VIDEO DEGLI SCONTRI

"Fuga da Tripoli" racconta la storia di un imprenditore italiano bloccato in Libia, mentre gli scontri tra milizie rivali mettono a rischio la sua sicurezza. Dopo giorni di incertezza, sembra che la situazione si stia finalmente sbloccando, con il riavvio imminente dei voli da Tripoli all'Italia. Un video degli scontri rivela la drammaticità della situazione.

Si sarebbe sbloccata la situazione degli imprenditori italiani che erano arrivati in Libia pochi giorni fa, a breve dovrebbe essere riavviato il canale di voli da Tripoli verso l’Italia. A seguito dei recenti e violenti scontri armati avvenuti a Tripoli tra milizie rivali, alcune decine di loro risultavano fino a ieri bloccati nella capitale libica. . Fuga da Tripoli: parla un imprenditore bloccato in Libia (IL VIDEO DEGLI SCONTRI) L'Identità . 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fuga da Tripoli: parla un imprenditore bloccato in Libia (IL VIDEO DEGLI SCONTRI)

Ne parlano su altre fonti

Tripoli, violente manifestazioni. La testimonianza di Bruno Ferrarese, imprenditore italiano, in fuga

Scrive tg.la7.it: E' un cessate il fuoco fragilissimo. A Tripoli nella notte le forze di sicurezza libiche del governo di unità nazionale hanno aperto il fuoco sui dimostranti che stavano protestando di fronte alla res ...

Scontri in Libia, l'imprenditore bloccato a Tripoli: «Asserragliati in hotel tra gli spari. Abbiamo paura»

Segnala corrieredelveneto.corriere.it: Bruno Ferrarese, proprietario di un'azienda di idropulitrici con sede a Borgoricco (Padova), era nel Paese per una fiera di settore: «Il nostro volo cancellato, siamo in attesa che la Farnesina mandi ...

Ancora caos e violenze a Tripoli: le forze governative sparano sulla folla. Italiani in fuga dal Paese

Lo riporta msn.com: Centinaia di giovani stavano manifestando quando è stato aperto il fuoco. Nei giorni scorsi sono state uccise oltre cento persone nella guerra tra milizie dopo l'uccisione di Al-Kikli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libia - truppe di Haftar con mercenari russi: allarme a Tripoli

Massima moderazione, quello che la Missione delle Nazioni Unite in Libia, Unsmil, chiede alle parti sollecitate a evitare qualsiasi provocazione militare che possa sfociare in un'escalation.