frodi fiscali su bonus edilizi maxi sequestro da 11 milioni in toscana

Una maxi operazione contro le frodi fiscali legate ai bonus edilizi ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 11 milioni di euro tra le province di Prato e Pistoia, in Toscana. L’inchiesta, avviata nel 2022 e coordinata dalla procura di Pistoia, è stata condotta dalla Guardia di finanza di Prato. Tre le persone indagate: un imprenditore con precedenti per reati tributari, una commercialista e un prestanome. Le indagini della frode sui bonus edilizi. Guardia di finanza (Imagoeconomica). Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe creato crediti d’imposta inesistenti attraverso la falsa attestazione di lavori edilizi mai eseguiti, in tutto o in parte. I crediti venivano poi ceduti a soggetti terzi in buona fede o monetizzati tramite intermediari. Il denaro così ottenuto veniva riciclato attraverso l’acquisto di immobili, auto di lusso e altre operazioni finanziarie complesse. 🔗Leggi su Lettera43.it

