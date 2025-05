Fregene trovata morta Stefania Camboni nella sua villetta | le liti per l’eredità il giallo dell’auto

L’allarme lanciato dal figlio della 61enne. Stefania Camboni, 61enne pensionata, è stata trovata morta nella sua abitazione a Fregene alle 8:30 di giovedì 15 maggio. A lanciare l’allarme è stato il figlio, guardia giurata all’aeroporto di Ciampino, che rientrava dal turno di notte. L’uomo vive con la compagna in un’altra ala della villetta. Sul corpo sono state riscontrate numerose ferite da arma da taglio, compatibili con un accoltellamento. Il cadavere era ricoperto da cuscini. Non ci sono segni di effrazione. Le tensioni in famiglia per questioni di eredità. I carabinieri di Ostia, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno avviato le indagini e disposto l’autopsia. Tracce di sangue sono state rinvenute all’interno della villetta di via Santa Teresa di Gallura, dove la donna viveva da sola in una porzione dell’immobile condiviso con il figlio e la compagna. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

