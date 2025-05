fregene stefania camboni è stata uccisa a coltellate sequestrata la sua auto finita fuori strada contro una recinzione

Sarebbe stata uccisa a coltellate Stefania Camboni, la donna di 60 anni stata trovata morta stamattina in casa a Fregene, sul litorale a nord di Roma. Sul suo corpo sarebbero state riscontrate infatti ferite d’arma da taglio. A dare l’allarme questa mattina era stato il figlio, che secondo le prime informazioni vivrebbe in un’altra porzione della stessa villetta, in via Agropoli a Fregene. È stata sequestrata a poca distanza dall’abitazione l’auto della donna, trovata fuori strada, adagiata con il muso verso il basso contro una grata di recinzione che appare divelta, e con il finestrino del posto di guida abbassato. Nessuna informazione trapela per ora su eventuali sospetti, mentre resta anche da stabilire l’orario esatto del decesso della 60 enne. Lo sconcerto dei vicini. «Conoscevamo la signora di vista, era una persona tranquilla. 🔗Leggi su Open.online

