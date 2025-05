Fregene Stefania Camboni è stata uccisa a coltellate Indagata la compagna del figlio

Stefania Camboni, 60 anni, è stata tragicamente uccisa a coltellate nella sua abitazione a Fregene. La procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati Giada C., la compagna del figlio della vittima, accusandola di omicidio volontario. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente.

La procura della Repubblica di Civitavecchia, secondo quanto apprende LaPresse, ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio volontario, Giada C., la compagna del figlio di Stefania Camboni, la donna di 60 anni trovata morta stamattina in casa a Fregene, sul litorale romano. Sul corpo della vittima sarebbero state riscontrate infatti ferite d’arma da taglio. A dare l’allarme questa mattina era stato il figlio, che secondo le prime informazioni vivrebbe in un’altra porzione della stessa villetta, in via Agropoli a Fregene. È stata sequestrata a poca distanza dall’abitazione l’auto della donna, trovata fuori strada, adagiata con il muso verso il basso contro una grata di recinzione che appare divelta, e con il finestrino del posto di guida abbassato. Nessuna informazione trapela per ora su eventuali sospetti, mentre resta anche da stabilire l’orario esatto del decesso della 60 enne. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Fregene, Stefania Camboni è stata uccisa a coltellate. Indagata la compagna del figlio

