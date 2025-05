Fregene Roma donna trovata morta in un villino | è stata uccisa con 15 coltellate

Tragedia a Fregene, vicino Roma, dove una donna è stata trovata morta nel suo villino, vittima di un’aggressione mortale con 15 coltellate. A lanciare l’allerta è stato il figlio della vittima, residente nella stessa struttura ma in un’area separata. I carabinieri stanno attualmente interrogando lui e la moglie per fare luce sulla vicenda.

A dare l'allarme è stato il figlio della vittima, che abita con la moglie nella stessa struttura, ma in una parte separata. I carabinieri hanno interrogato entrambi

