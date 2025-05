Fregene Roma donna trovata morta in un villino | è stata uccisa con 15 coltellate | Fermata la compagna del figlio

A Fregene, Roma, una donna è stata trovata morta nel suo villino, vittima di un brutale omicidio avvenuto per coltellate. La tragedia è stata scoperta grazie al figlio della vittima, che ha dato l'allarme. La compagna del figlio è stata fermata come sospettata, mentre la comunità è scossa da questo terribile evento.

A dare l'allarme era stato il figlio della vittima, che abita nella stessa struttura ma in una parte separata

