Fregene donna uccisa a coltellate

Stefania Camboni, tragicamente trovata morta nella sua abitazione a Fregene, è stata uccisa con un numero impressionante di coltellate, 15 in totale, inflitte in particolare all'addome e a una gola. La Procura di Civitavecchia, diretta da Alberto Liguori, ha avviato un'indagine per omicidio in seguito a indagini preliminari.

Stefania Camboni, trovata morta in casa a Fregene, è stata uccisa con 15 coltellate sferrate, tra l’altro, all’addome e una profonda alla gola ROMA, 15 MAG – La Procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, procede per omicidio. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la donna con molta probabilità conosceva l’assassino: non ci sono segni di effrazioni. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Fregene, donna uccisa a coltellate

Approfondimenti da altre fonti

Donna morta a Fregene, uccisa con 15 coltellate

Da ansa.it: Stefania Camboni, trovata morta in casa a Fregene, è stata uccisa con 15 coltellate sferrate, tra l'altro, all'addome e una profonda alla gola. La Procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ...

Chi era Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate a Fregene

quotidiano.net scrive: Vedova dal 2020, la donna è stato trovata dal figlio in una pozza di sangue. Il medico legale ha riscontrato almeno 15 fendenti. Il cadavere era coperto da cuscini ...

La donna trovata morta nella sua casa a Fregene sarebbe stata uccisa a coltellate

Si legge su msn.com: Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. Ritrovata con un finestrino aperto l'auto della vittima e, nei pressi della vettura, il portafoglio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.