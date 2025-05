Fregene donna trovata morta | non si esclude omicidio

A Fregene, nel comune di Fiumicino, è stata rinvenuta senza vita una donna di 60 anni all’interno di un villino in via Agropoli. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo e, tra le diverse ipotesi, non viene esclusa quella dell’omicidio. Anche il personale del 118 è stato allertato per la situazione.

Una donna di 60 anni è stata trovata morta in un villino in via Agropoli a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. Sul posto i Carabinieri. Tra le varie piste non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Sul posto è intervenuto anche il 118.

