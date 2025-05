Fregene donna morta in un villino | sul corpo 15 coltellate all’addome e una ferita alla gola

Una tragedia scuote Fregene: Stefania Camboni è stata trovata senza vita in un villino, vittima di un agguato con 15 coltellate all'addome e una ferita alla gola. Il figlio, che vive con la compagna nella stessa abitazione, ha fatto la drammatica scoperta. Le indagini sono in corso, con tutte le piste aperte e interrogativi sul ritrovamento dell'auto della vittima.

E' Stefania Camboni la donna trovata senza vita dal figlio, che vive con la compagna nello stesso villino della vittima. Le indagini in corso non hanno escluso alcuna pista. Si indaga per comprendere perché l'automobile della donna si trovasse a bordo strada, adagiata su una grata

Donna trovata morta in un villino a Fregene, sarebbe stata uccisa a coltellate

Come scrive ansa.it: Sarebbe stata uccisa a coltellate Stefania Camboni, la sessantenne trovata morta stamattina nel suo appartamento in un villino di Fregene. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite d'arma da taglio ...

Fregene, donna trovata morta nella sua villa: cosa si cela dietro il giallo?

Si legge su notizie.it: Il corpo di una donna morta è stato rinvenuto in un villino a Fregene, località sul litorale a nord di Roma. Gli investigatori non escludono nessuna pista.

La donna trovata morta nella sua casa a Fregene sarebbe stata uccisa a coltellate

Da msn.com: Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. Ritrovata con un finestrino aperto l'auto della vittima e, nei pressi della vettura, il portafoglio ...

