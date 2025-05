Fregene donna di 60 anni trovata morta | tracce di sangue in casa Non si esclude l' omicidio

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in un villino a Fregene, località sul litorale nord di Roma. Nel corso delle indagini sono state scoperte tracce di sangue nell'abitazione, suscitando sospetti su un possibile omicidio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della tragedia.

