Frattesi Inter, il centrocampista piace al Napoli! Sul piatto un possibile scambio? I dettagli sulla situazione di mercato. Inter e Napoli si sfidano per il titolo, ma intanto potrebbe aprirsi anche un interessante scenario di mercato. Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro, potrebbe infatti cambiare maglia nella prossima sessione estiva. Il Napoli sta valutando profili utili in vista della prossima Champions League e guarda con interesse al giocatore, soprattutto nel caso in cui Antonio Conte, grande estimatore di Frattesi, dovesse restare alla guida tecnica. Ecco cosa riporta Tuttosport:; LE ULTIME «IL centrocampista sogna la “sua” Roma, però i giallorossi, soprattutto se non dovessero centrare la qualificazione Champions, potrebbero far fatica ad accontentare le richieste economiche dell’Inter. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, il centrocampista piace al Napoli! Sul piatto un possibile scambio? I dettagli