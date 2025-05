Fratelli d' Italia supera ' quota 30 L' ultima Supermedia

Superata quella che possiamo definire la “pax papale”, che per alcune settimane ha attenuato l'intensitĂ del dibattito politico in occasione dei funerali di Papa Francesco e dell'elezione del nuovo Pontefice, siamo tornati in una nuova fase contrassegnata – come e piĂą di prima – da un clima estremamente acceso, tanto piĂą con l'avvicinarsi di due importanti scadenze elettorali: le elezioni comunali del 25-26 maggio e, soprattutto, i referendum abrogativi previsti per l'8-9 giugno. Vediamo quali sono i rapporti di forza tra i vari partiti in questa specifica congiuntura.  Bisogna premettere che la relativa scarsitĂ di sondaggi sulle intenzioni di voto nazionali pubblicati nelle ultime due settimane (solo quattro, da parte di tre istituti diversi) suggerisce di prendere i dati della Supermedia di oggi con particolare cautela. 🔗Leggi su Agi.it

