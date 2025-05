Frascati nucleare | la cittadinanza a confronto con gli esperti del Dtt

Il 17 maggio, alle Mura del Valadier di Frascati, un'importante occasione di confronto tra cittadini ed esperti sul tema della fusione nucleare. Scopri come l'energia prodotta dalle stelle, attraverso il processo di fusione, potrebbe rappresentare una soluzione sostenibile e innovativa per il futuro energetico. Un incontro da non perdere per approfondire un argomento cruciale.

Quello che c’è da sapere sulla fusione nucleare: il 17 maggio alle Mura del Valadier. L’energia prodotta dalle stelle a Frascati. Il processo che alimenta le stelle è la fusione nucleare, in cui nuclei leggeri si uniscono liberando enormi quantitĂ di energia. A differenza della fissione, non. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Frascati nucleare: la cittadinanza a confronto con gli esperti del Dtt

