Franklin 2025 come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dal 15 maggio 2025 è disponibile su Netflix Franklin, la serie TV araba composta da 6 episodi. Uno show thriller avvincente che vede tornare sul piccolo schermo i noti attori arabi Daniella Rahme e Mohammed Al Ahmad. La trama vede protagonista Adam, un padre single che opera nella contraffazione di denaro e si ritrova trascinato nel suo oscuro passato. Questo perchĂ© si ritrova costretto a collaborare con Yulia, la sua ex fidanzata. I due si ritrovano a portare avanti un'impresa pericolosa, cercando di creare la banconota da 100 dollari. Franklin: finale della serie TV libanese su Netflix. Nel finale della serie TV Franklin vediamo al centro dell'attenzione Adam, il quale tiene sotto ostaggio un intero ospedale per far effettuare l'intervento chirurgico al cuore che necessita sua figlia Yara.

