Un poker d’ospiti d’eccezione è atteso alla seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, in onda domani sera su Rai 1. Oltre alla gara per eleggere il nuovo maestro della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, incominciata lo scorso venerdì con l’eliminazione di Yoyo Flow, Milly Carlucci avrĂ modo di accogliere in studio Francesco Totti e tre volti noti che hanno fatto la storia del talent show. Insieme a Totti, sulla pista di Sognando Ballando in qualitĂ di ospite speciale, ci saranno infatti Natalia Titova, tra i maestri del programma nelle prime dieci edizioni, ed Emanuele Filiberto di Savoia, vincitore della quinta edizione proprio al fianco della ballerina russa. Ai due si unirĂ poi Massimiliano Rosolino, compagno della stessa Titova, conosciuta nella terza edizione di Ballando. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesco Totti alla seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle