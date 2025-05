La lunga serie di saluti alla Yuasa Battery Grottazzolina si completa ancora una volta passando dal centro della rete. Dopo quelli di Andrea Mattei la scorsa settimana e delle ultime ore anche di Danny Demyanenko, è arrivato l’arrivederci a Grottazzolina da parte di Francesco Comparoni. Le sue manone a muro, la sua cattiveria in campo e i suoi servizi sempre molto insidiosi hanno fatto spesso esplodere di gioia il pubblico della Yuasa. Francesco è arrivato a Grottazzolina la scorsa estate dopo un’annata con poche occasioni di mettersi in luce a Monza ma con tanta voglia di dimostrare tutte le sue potenzialità . Dopo un avvio di stagione a scaldare il motore in panchina, per Comparoni l’occasione di mettersi in evidenza è arrivata nel corso del girone di andata e non se l’è fatta scappare guadagnando non solo la fiducia ma anche la titolarità in campo, tenendola in pratica per tutto l’arco della stagione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco Comparoni saluta la Yuasa Battery Grottazzolina e si prepara per la Nazionale