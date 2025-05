Francesca uccisa con un colpo di fucile i periti balistici | Lo sparo è partito dritto ad una distanza di oltre 80 centimetri

Francesca è stata tragicamente uccisa da un colpo d'arma da fuoco, come confermato dai periti balistici. L'analisi rivela che il proiettile è partito da una distanza superiore agli 80 centimetri, utilizzando un fucile Benelli M1 Sup90 calibro 12. Il colpo, sparato con un'inclinazione di un grado verso il basso, solleva interrogativi inquietanti sulla dinamica dell'evento.

“L’arma del delitto è un fucile marca Benelli M1Sup90 calibro 12 con canna di 55 centimetri, si tratta di un fucile semiautomatico con sistema di funzionamento inerziale. E’ stato sparato un colpo dritto per dritto con una inclinazione verso il basso di un grado. Il colpo è stato sparato a una. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Francesca uccisa con un colpo di fucile, i periti balistici: "Lo sparo è partito dritto ad una distanza di oltre 80 centimetri"

Se ne parla anche su altri siti

Uccisa da un colpo di fucile: “Non fu un errore”. Arrestato il compagno: è accusato di femminicidio

Segnala msn.com: Siena, ricostruiti gli ultimi attimi di vita di Yuleisi Manyoma. Il convivente avrebbe aperto il fuoco volontariamente e non per sbaglio come da lui stesso raccontato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

San Felice del Benaco : padre uccide figlia con un colpo di fucile partito inavvertitamente

Un padre ha ucciso sua figlia di 15 anni con un fucile che sarebbe stato sparato involontariamente. È successo a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.