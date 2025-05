Francesca Spena nuovo presidente del Tribunale di Avellino

Francesca Spena è la nuova presidente del Tribunale di Avellino. In magistratura dal 1991, Spena ha iniziato il proprio percorso professionale, dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli, presso la ex pretura circondariale di Caserta, per poi esercitare le funzioni di gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Successivamente è stata impegnata come giudice fallimentare, del contenzioso societario e del settore lavoro al Tribunale di Napoli e infine alla sezione lavoro e previdenza della Corte di Cassazione. “È un momento istituzionale di grande rilievo – ha sottolineato a margine della cerimonia di insediamento, tenutasi ieri 14 maggio, la presidente della Corte d’appello di Napoli Maria Rosaria Covelli – non solo per il valore della funzione che la Presidente è chiamata a svolgere, ma anche per ciò che simbolicamente rappresenta. 🔗Leggi su Ildenaro.it