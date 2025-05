Sicilia, 1979. Palermo è sconvolta dagli attentati di mafia. Francesca Morvillo, sostituto procuratore al Malaspina (il tribunale dei minori di Palermo) viene chiamata per seguire un efferato caso di omicidio che coinvolge un suo ex-alunno, Dino, che uccide il padre davanti agli occhi della madre. In un ostile clima di omertà che vede la madre sacrificare il proprio figlio in nome dell’onore, Francesca rimane fedele ai suoi valori lottando contro un sistema giudiziario retrogrado che vorrebbe solo punire i minori invece di educarli, riabilitarli e offrire loro un futuro diverso da quello dei propri padri. Quando la carriera professionale di Francesca sembra sull’orlo di una crisi, il destino la sorprende, regalandole l’incontro più importante della sua vita, quello con Giovanni Falcone. Parte da qui Francesca e Giovanni, il nuovo film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi che vedremo al cinema a partire dal 15 maggio con Adler Entertainment. 🔗Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Francesca e Giovanni, intervista a Ester Pantano: “Non dobbiamo smettere di raccontare. Raccontare ci permette di comunicare e di essere uniti”.