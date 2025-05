Francesca De Andrè | “Mio padre arrangiare ancora i brani di nonno per monetizzare Mai sfruttato il suo talento”

Francesca De Andrè, ospite di "Storie di Donne al Bivio" con Monica Setta, denuncia come suo padre Cristiano continui a sfruttare le canzoni del nonno Fabrizio per profitto. "Non ha mai valorizzato il suo talento", afferma la 35enne, sottolineando le difficoltà nel riconoscere l'eredità artistica della famiglia. continua a leggere...

Francesca De Andrè parla di suo padre Cristiano a Storie di Donne al Bivio, programma condotto da Monica Setta. La 35enne sostiene che, ancora oggi, per monetizzare suo padre si serva delle canzoni scritte dal nonno Fabrizio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Francesca De Andrè: “Mio padre arrangiare ancora i brani di nonno per monetizzare. Mai sfruttato il suo talento”

