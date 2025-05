Anche il Cai si unisce al coro di appelli per mettere in sicurezza il terreno che circonda il Castello di Moneta. Dopo la frana che il 18 aprile ha spazzato via una parte della cinta muraria quattrocentesca, provocando una gola che arriva fino al canale Bertino, la sezione apuo lunense di Italia Nostra e le Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ e ‘Fossola Moneta’ avevano suggerito di tamponare la frana con un telo di plastica. Adesso a scendere in campo per salvaguardare l’antico maniero sono la presidente del Cai Carrara Lucia Geloni e il presidente del Cai di Sarzana Andrea Barli. "Avendo potuto direttamente prendere atto del gravissimo dissesto territoriale che ha investito l’antico Borgo di Moneta –scrivono Geloni e Barli in una nota congiunta –, con la spaventosa frana del 18 aprile che ha aperto un’ampia area di devastazione ai piedi del Castello medievale determinando il crollo delle quattrocentesche mura perimetrali per spingersi verso il basso, fino a mettere a rischio la pervietà del sottostante torrente con relativi fossi di raccolta e scorrimento a valle, che incombono su un’area ben più densamente popolata. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana, Moneta a rischio. L’allarme del Club alpino. Spariti anche i sentieri