Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo diverse segnalazioni, sono state riparate le scale di Piazza Sant’Agostino, dove i vandali avevano divelto lastroni in marmo che rappresentavano un pericolo anche per i pedoni. Oggi un sopralluogo nell’area per visionare l’intervento fatto ha però messo in luce che come lamentato dai residenti, la piazza situata nel cuore antico della città di Salerno è in balia di tutti. Almeno 10 auto parcheggiate in spregio al divieto di sosta e un andirivieni anche di mezzi a servizio delle attività commerciali senza nessun tipo di controllo e soprattutto di salvaguardia per la pavimentazione e gli arredi urbani. Le scale vengono usate per la sosta. La riparazione tra l’altro, ha riguardato solo una parte della scala che resta rotta e pericolosa in più punti. L'articolo FOTO Piazza Sant’Agostino: sos sosta selvaggia proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it

