FOTO | Muore in un incendio divampato nel garage di casa

Un tragico incidente ha scosso la frazione di Quarata, comune di Arezzo, il 15 maggio. Un incendio nel garage di casa ha strappato la vita a Pasquale Rossi, noto come Mauro, un uomo di 82 anni. La comunità è in lutto per questa perdita devastante, mentre si indagano le cause del rogo.

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Quarata, frazione del comune di Arezzo. Un uomo, di 82 anni, Pasquale Rossi conosciuto come Mauro, ha perso la vita in un incendio divampato all'interno della propria abitazione situata nel centro storico del piccolo borgo aretino.

