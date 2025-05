Foto intime di ragazze minorenni nella chat della squadra di sci | allenatore e atleta patteggiano

In un grave scandalo che coinvolge una squadra di sci, sono emerse foto intime di ragazze minorenni condivise nella chat del gruppo. Contestualmente, sono stati riscontrati contenuti di incitamento all'odio razziale e fotomontaggi offensivi di figure storiche controverse, suscitando preoccupazione e indignazione tra genitori e autorità. Il caso solleva interrogativi su sicurezza e etica nello sport.

Nello stesso gruppo whatsapp finivano anche contenuti di incitazione all'odio razziale o al razzismo, e fotomontaggi di Hitler 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Foto intime di ragazze minorenni nella chat della squadra di sci: allenatore e atleta patteggiano

