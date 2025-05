FOTO Gli studenti alle prese con le arti e i mestieri antichi | la Rocca diventa un laboratorio

Tempo di lettura: 2 minuti Un connubio importante: le scuole da una parte e le tradizioni dall’altra. L’incontro alla Rocca dei Rettori ha rappresentato quell’occasione per avvicinare i tanti studenti alle attivita’ che hanno contraddistinto lo sviluppo di questo territorio. E allora tutti insieme, adulti e piccoli, studenti e artigiani, per vivere una due giorni all’insegna della crescita culturale e non solo, provando a cimentarsi nell’artigianato, nell’uncinetto, nella costruzione dei presepi e nella pittura. Questo per citarne solo alcune, perche’ le possibilita’ erano tante per vivere una giornata alternativa. “ Le arti e i mestieri – ha commentato Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento – r appresentano le tradizioni dei popoli. Rievocarli alla Rocca, che e’ la casa della Provincia, e farlo in relazione con le scuole, significa aumentare le mappe formative e far conoscere ai ragazzi cos’e’ stato il nostro artigianato, le nostra agricoltura e le nostre tradizioni. 🔗Leggi su Anteprima24.it

