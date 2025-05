Sempre più di frequente le attività commerciali della provincia modenese sono oggetto di episodi criminosi da parte di singoli o di gruppi giovanili, a volte minorenni. Serve un salto di qualità nella prevenzione e sulla tutela della sicurezza per chi esercita quotidianamente il proprio lavoro. Anche Confesercenti Modena si rivolge con decisione a istituzioni, cittadini e operatori economici per sottolineare "l’urgenza di adottare misure concrete in favore della sicurezza e della legalità nelle nostre città". In un contesto caratterizzato dalla crisi economica e dall’incremento dei costi operativi, "il contrasto ai fenomeni di clandestinità, sfruttamento, contraffazione e concorrenza sleale diventa imprescindibile per assicurare una qualità della vita elevata e mantenere l’attrattività dei centri urbani". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Forze di polizia, incrementare gli organici"