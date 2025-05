Fortitudo-Pallacanestro Cantù come seguire Gara 3 in tv in streaming e in radio

La serie playoff della Serie A2 si infiamma con Gara 3 tra Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Flats Service Fortitudo Bologna, in programma al PalaDozza. Scopri come seguire il match in tv, streaming e radio, mentre Cantù cerca di conquistare una vittoria fondamentale per accedere alla semifinale. Tanti i temi tecnici e tattici in gioco.

Dopo le due partite giocate a Desio, la serie dei quarti di finale playoff della Serie A2 tra l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e la Flats Service Fortitudo Bologna si sposta ora al PalaDozza, con Cantù che è ad una sola vittoria dall’accesso alla semifinale. I temi tecnici e tattici del. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Fortitudo-Pallacanestro Cantù, come seguire Gara 3 in tv, in streaming e in radio

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cantù: Il Sindaco Alice Galbiati deve pagare le spese legali per aver negato la festa pubblica del Ramadan

Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, è stata condannata a pagare 500 euro di spese legali per aver negato l'autorizzazione alla celebrazione pubblica del Ramadan in un capannone industriale alla periferia della città.