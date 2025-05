Fortitudo | cuore e difesa Cantù ko si va a gara-4

Bologna, 15 maggio 2025 – Prima un miagolio, poi un ruggito a 4500 voci. Così la Fortitudo passa sopra Cantù 77-68 nella première bolognese dei quarti di finale di A2 e porta così la serie a gara-quattro, che si giocherà sabato alle 20,30. Dopo il brutto 0-2 occorso in Brianza, gli uomini di coach Caja riescono a resistere all’onda d’urto canturina e infine a imporre il proprio gioco e strapotere difensivo dopo una gara dai due volti. La cronaca. Nonostante il benvenuto di tutto il ‘Madison’, con la spettacolare coreografia a 360 gradi a rinsaldare l’amore incondizionato del suo popolo (più volte indicato da coach Caja come il migliore in campo), la Effe inizia contratta fra palle perse ed errori al tiro: triple in sequenza di McGee, Valentini e Basile e Cantù fa 6-13. È allora Bolpin a forzare l’area brianzola e con due giri in lunetta consecutivi trova il 12-13 che rimette Bologna sui binari del match. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

