Formula Made in Italy | il Gran Premio di Imola tra tradizione e futuro

Il Gran Premio di Imola, simbolo della tradizione automobilistica italiana, ha riacquistato vita dopo la sua assenza dal calendario dal 2006. Rinasce nel 2020, in un contesto segnato dalla pandemia e da sfide logistiche, portando con sé un mix di storia e innovazione nel mondo della Formula 1. Un evento che celebra il made in Italy e guarda al futuro.

Dopo essere uscito dal calendario nel 2006, il GP di Imola è rinato dalle ceneri di una stagione di Formula 1 2020 falcidiata dal Covid-19 ed eurocentrica per necessità logistiche.

Formula Made in Italy: il Gran Premio di Imola tra tradizione e futuro

Dal 16 al 18 maggio si svolgerà a Imola il settimo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Erede del vecchio GP di San Marino, rappresenta un punto di incontro del mondo economico italiano che gira a ...

Max Verstappen (Red Bull) vince a Imola con una gara di testa. Battuto il campione del mondo Hamilton (Mercedes), 3° Norris (McLaren).