Formula 1 Gp Imola | dalle prove libere alla gara orario e dove vederlo

La Formula 1 è pronta a tornare in Italia con il Gran Premio di Imola, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio. Il primo appuntamento europeo della stagione si terrà sul prestigioso circuito Enzo e Dino Ferrari, offrendo ai tifosi emozioni e spettacolo. Scopriamo insieme orari, prove libere e dove seguire l'evento!

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in Italia con il Gran Premio di Imola. Da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio il Circus fa tappa in Emilia Romagna per il primo appuntamento europeo della stagione. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si correrà sul celebre circuito Enzo e Dino Ferrari: si riparte . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Formula 1, Gp Imola: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo

Da msn.com: Settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che arriva a Imola. Ecco cosa sapere, gli orari e dove vederlo in tv ...

F1, GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola: dove vederlo (in chiaro) in tv e streaming, programma e orari

Riporta msn.com: Il Mondiale di Formula 1 cambia scenario, con il primo appuntamento europeo, nel weekend a Imola, per il Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Dopo la delusione di Miami, ...

Formula 1, GP Imola: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Segnala fanpage.it: Gli orari del Gran Premio dell'Emilia Romagna della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Formula 1 : Max Verstappen trionfa a Imola

Max Verstappen (Red Bull) vince a Imola con una gara di testa. Battuto il campione del mondo Hamilton (Mercedes), 3° Norris (McLaren).