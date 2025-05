formazioni notizie del team hanno confermato le squadre di partenza mentre la barca ha offerto a usurp real madrid

2025-05-15 20:25:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La vittoria per il Barcellona contro Espanyol all’Estadi RCDE giovedì guadagnerà i visitatori il titolo di Laliga che hanno perso contro il Real Madrid la scorsa stagione e completerà la Lega nazionale e la Coppa per la Barca. Il boss Blaugranes Hansi Flick è normalmente un allenatore che è aperto con i media, ma la sua conferenza stampa è stata a corto di dettagli e indizi su come creerà la sua parte. Flick, tuttavia, ha sottolineato che la Barca ha pieno rispetto per un lato di Espanyol che sembrava staccarsi dalla zona di retrocessione prima che tre sconfitte successive li trascinassero nel fango. 101Greatgoals.com ti ha coperto per le line-up, le notizie del team e i lati di partenza confermati per Espanyol vs Barcellona. 🔗Leggi su Justcalcio.com

