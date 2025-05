Tra i due litiganti il Forlì gode. Ieri pomeriggio, davanti a un pubblico che come sempre gremiva lo stadio ‘delle Palme’ di San Benedetto del Tronto il Livorno si è imposto sulla Samb col risultato di 2-3 nella seconda partita del girone B della poule scudetto tra le nove ‘regine’ della serie D. Per il Forlì un risultato gradito, dato che consente ai galletti di mister Alessandro Miramari di poter contare su due risultati su tre nella terza e conclusiva gara del gironcino, in programma domenica, alle 16, all’Armando Picchi della città labronica. Prima della prossima gara la classifica, infatti, vede al comando a quota 3 il Forlì, con +2 nella differenza reti, assieme al Livorno (+1), davanti alla Sambenedettese che ha chiuso l’ultima fatica stagionale con 0 punti. La Sambenedettese, di mister Palladini è andata vantaggio con un gol di Eusepi al 15’ per, poi, passare a condurre per 2-0 con la marcatura di Guadalupi al 29’. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì in vantaggio nella poule scudetto dopo la vittoria del Livorno sulla Sambenedettese